Conductora Frena Bruscamente y Motociclista Impacta Auto en Accidente

Un momento de distracción familiar terminó en un accidente vial sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando una conductora frenó bruscamente al ser sorprendida por su hijo, provocando que un motociclista se estrellara contra la parte trasera de su vehículo.

Los hechos se registraron la tarde del viernes, cuando la mujer conducía un Nissan Altima gris. De acuerdo con reportes de Control de Accidentes, mientras circulaba, su hijo brincó repentinamente sobre ella, provocando que reaccionara con un frenado en seco.

El motociclista, identificado como Ángel Uriel Armendáriz Zendejo, de 28 años, no logró detener su motocicleta Vento a tiempo y terminó impactando la parte trasera del automóvil.

Afortunadamente, la conductora no resultó lesionada y tampoco reclamó daños materiales.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a la víctima, quien presentó golpes leves pero no requirió traslado hospitalario. Mientras tanto, oficiales de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y elaboraron el reporte correspondiente.