Choque entre Automóviles en Guadalupe Borja: Dos Heridos

La imprudencia al volante volvió a pasar factura la noche de ayer en la colonia Guadalupe Borja, donde un accidente entre dos automóviles dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, además de un susto mayúsculo para vecinos que presenciaron el estruendo.

El percance se registró alrededor de las 21:00 horas, en el cruce de las calles Constitución y Durango. Según el informe, Verónica Romo Mendoza, de 50 años, conducía un Chevrolet Aveo color guindo y, en un descuido, no respetó la señal de alto que le correspondía. Esa omisión bastó para atravesarse al paso de un Ford Fusion negro, guiado por Gabriel, quien apenas unas horas antes había adquirido el vehículo.

La colisión fue inevitable. El Fusion, tras recibir el impacto, avanzó sin control más de 30 metros hasta estrellarse contra la banqueta y parte de una pared de un domicilio, quedando con la carrocería prácticamente destrozada. Por su parte, el Aveo resultó con severos daños en el costado izquierdo.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) atendieron a Gabriel, quien sufrió lesiones que ameritaron su traslado a la Clínica Número 9 del IMSS. Mientras tanto, Verónica recibió auxilio de elementos de Cruz Ámbar, aunque sus heridas fueron menores y no necesitó hospitalización.

Elementos de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento y aseguraron a la conductora del Aveo, quien fue presentada como presunta responsable por los daños y lesiones ocasionadas. El caso quedó en manos del Ministerio Público, donde en las próximas horas se definirá su situación legal.

La magnitud del percance provocó alarma entre los habitantes del sector, quienes advirtieron que los señalamientos viales no son "de adorno" y que basta un instante de descuido para que un cruce se convierta en escenario de tragedia.