Colisión en colonia Carranza involucra menores y abuelita

MONCLOVA, COAH.- Dos menores de edad y su abuelita resultaron lesionados, además de registrarse cuantiosos daños materiales, tras un aparatoso accidente ocurrido la noche del miércoles en la colonia Carranza, luego que un menor al volante de un auto se voló una señal de alto.

El percance movilizó de inmediato a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio para brindar atención médica a los afectados y evaluar su estado de salud.

Los lesionados fueron identificados como dos hermanitos de ocho y seis años de edad, quienes viajaban acompañados de su abuelita, la señora Ana María García Morales.

Ella conducía una camioneta Honda Odyssey cuando fueron impactados violentamente por otro vehículo en una transitada intersección del mencionado sector habitacional.

El accidente ocurrió poco después de las 21:00 horas, cuando la mujer circulaba sobre la calle Matamoros con dirección al poniente en compañía de los menores.

Al llegar al cruce con la calle Cesáreo Castro, un automóvil Chevrolet Cruze gris les cortó el paso, generando el fuerte choque que alarmó a vecinos.

El responsable del impacto fue identificado como un joven de nombre Dylan, "N', de 16 años, quien conducía el automóvil en dirección hacia el sur.

De acuerdo con los primeros informes, el adolescente no respetó el señalamiento de alto, provocando la colisión que dejó daños considerables en ambos vehículos.

Paramédicos de Cruz Roja valoraron en el lugar a García Morales y a los niños, quienes presentaban golpes y crisis nerviosa tras el violento impacto.

Por fortuna, ninguno de ellos requirió traslado hospitalario, aunque se mantuvieron bajo observación médica para descartar lesiones internas u otras complicaciones derivadas del accidente vial.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, determinando la presunta responsabilidad del joven conductor involucrado.