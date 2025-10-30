Conductor protagoniza aparatoso accidente en bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.- Con el ego de piloto de Fórmula 1 y el control de un carrito chocón, un conductor terminó protagonizando una aparatosa escena en pleno bulevar Harold R. Pape durante la madrugada de este jueves, cuando su camioneta Ford Lobo blanca "despegó" hacia el camellón central del puente elevado ubicado a la altura de la colonia Obrera Norte.

El reloj marcaba alrededor de las 02:00 horas cuando varios automovilistas, sorprendidos por el espectáculo, reportaron al 911 que una camioneta se encontraba atravesada en el camellón, con las luces aún encendidas y su conductor aparentemente más confundido que herido.

El protagonista de esta madrugada de acción fue identificado como Sergio Mario VonHartz Martínez, quien, según testigos, circulaba a toda velocidad por el bulevar y al descender del puente perdió el control del volante, subiendo con todo y vehículo al camellón como si intentara estacionarse en medio del bulevar.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al sitio y tomaron conocimiento de los hechos.

De inmediato aseguraron al conductor para aplicarle la prueba de alcoholemia, ya que su "vuelo nocturno" levantó sospechas sobre si el combustible que lo impulsó no era precisamente gasolina.

Mientras tanto, la camioneta fue retirada del lugar con ayuda de una grúa, lo que permitió reabrir la circulación vehicular, que se mantenía parcialmente bloqueada por el accidente.

Aunque el percance fue tan aparatoso que despertó a varios vecinos, Sergio Mario salió ileso, pero su camioneta no corrió con la misma suerte y terminó con severos daños.

Habitantes del sector aprovecharon para denunciar que los excesos de velocidad son el pan de cada madrugada en ese tramo del Pape, donde más de un conductor ha confundido el asfalto con una pista de carreras.