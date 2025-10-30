Leve colisión en Monclova deja daños materiales en vehículos

MONCLOVA, COAH.- Un aparente desperfecto mecánico en un automóvil provocó un leve choque por alcance la noche del miércoles, en la calle Sevilla de la Zona Centro, donde dos mujeres resultaron involucradas en un percance que por fortuna solo dejó daños materiales.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas de ayer, cuando la conductora de un Nissan Tiida, identificada como Abigaíl González García, circulaba en dirección al oriente de la ciudad. Al llegar al cruce con la calle Juárez, el vehículo comenzó a fallar y se apagó justo en una pendiente.

Debido a que no metió el cambio de velocidad correctamente, el auto se fue hacia atrás de manera repentina, impactando con la parte frontal de una camioneta Chevrolet Tracker, manejada por Beatriz Liliana Adán Cázares.

El golpe fue leve, aunque el susto no faltó. Testigos que observaron el percance señalaron que la conductora del Tiida insistía en que le habían chocado, negando su responsabilidad pese a la versión confirmada por el peritaje vial.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

El choque generó una breve discusión entre las involucradas, pues la presunta responsable se negaba a aceptar el error que originó el impacto.

Finalmente, y tras la mediación de los agentes, ambas partes lograron llegar a un acuerdo amistoso para cubrir los daños ocasionados, evitando así que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.