Motociclista herido tras colisión en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó con diversos golpes y su vehículo seriamente dañado, luego de protagonizar un aparatoso accidente la noche del miércoles en la colonia Obrera, donde una conductora le cortó el paso al no respetar la señal de alto.

El percance se registró alrededor de las 19:30 horas de ayer sobre la calle Estándar 2, cuando el joven regresaba a su domicilio después de concluir su jornada laboral. Al llegar al cruce con la calle Secundaria 2, una conductora que manejaba un vehículo Chevrolet Cruze color negro se atravesó en su camino, sin detenerse ante la señal de alto.

El motociclista no alcanzó a frenar y terminó impactándose de lleno contra el costado del automóvil, saliendo proyectado varios metros hasta caer sobre el pavimento. Su motocicleta quedó destrozada tras el fuerte golpe, mientras vecinos y transeúntes que presenciaron la escena corrieron en su auxilio.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado en el lugar. Por fortuna, solo presentó contusiones y raspones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes se hicieron cargo de tomar conocimiento del accidente y recabar las versiones de los involucrados. Según el peritaje preliminar, la responsabilidad recaería en la conductora del Chevrolet Cruze por no respetar la señal de alto y provocar la colisión.

El tránsito vehicular en la zona se vio afectado por algunos minutos mientras los oficiales realizaban las diligencias correspondientes y retiraban los vehículos dañados.