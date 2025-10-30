Guardia Nacional detiene a presuntos contrabandistas de vehículos

n un operativo realizado durante la madrugada de este jueves, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos hombres que transportaban vehículos sin documentación sobre la carretera federal número 57, a la altura de la Universidad Tecnológica de la Región Centro (UTR), por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por presunto contrabando de unidades.

El aseguramiento ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando los oficiales de la Guardia Nacional División Caminos detectaron dos camionetas orilladas sobre el acotamiento, lo que despertó sospechas. Al acercarse para verificar la situación, los oficiales se percataron que los conductores no contaban con ningún documento que acreditara la procedencia legal de los vehículos.

Los detenidos fueron identificados como Antonio de Jesús Lerma Rodríguez, de 33 años de edad, originario de Castaños, quien dijo trabajar como chofer de taxi, y Drain Yair, de 25 años, vecino de Matehuala, San Luis Potosí, quien manifestó ser empleado de una empresa de paquetería.

Ambos sujetos no pudieron justificar la propiedad ni presentar papeles de las camionetas en las que viajaban, por lo que los uniformados procedieron a su detención inmediata y aseguraron las unidades para su revisión correspondiente.

Los dos hombres fueron trasladados junto con los vehículos ante las autoridades competentes, quedando a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se continuará con las investigaciones para determinar si las unidades cuentan con reporte de robo o si formaban parte de una red de contrabando.