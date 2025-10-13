Pareja Detenida por Consumian sustancias ilicitas Bajo el Puente del IMSS

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como un encuentro matutino entre dos hombres que pensaban pasar un rato tranquilo bajo el puente del Seguro Social, terminó con su traslado a las celdas municipales por consumir drogas frente a los transeúntes.

Minutos antes de las 07:00 horas, Juan Alejandro Rodríguez Castillo, de 28 años, conocido como "El Shaggy", y su pareja Pérez, de 30 años, apodado "Angu", se instalaron en las bancas colocadas bajo el paso vehicular ubicado frente al IMSS, a un costado del bulevar Harold R. Pape.

De acuerdo con testigos, al poco tiempo ambos comenzaron a drogarse a plena vista, sin importar el movimiento constante de ciudadanos que acudían a consultas médicas o se dirigían a sus trabajos. Varias personas reportaron la situación a los números de emergencia, debido a la incomodidad que generaba la escena en un punto tan concurrido.

Elementos preventivos se movilizaron al lugar y encontraron a la pareja en evidente estado inconveniente, además de portar consigo sustancias prohibidas. En ese mismo sitio fueron asegurados y abordados a la patrulla para ser llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Ya ante el juez calificador, ambos quedaron tras las rejas bajo las faltas administrativas de alterar el orden público e inhalar sustancias tóxicas. La autoridad evaluará las sanciones administrativas que cada uno deberá enfrentar.

Para "El Shaggy" y "Angu", la mañana terminó lejos de cualquier momento romántico, y más cerca de las rejas y las consecuencias legales.