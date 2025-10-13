Choque entre Automóvil y Camioneta en la Colonia Aguilar de Coahuila

MONCLOVA, COAH. - Un percance vial se registró la mañana de este lunes en calles de la colonia Aguilar, luego que la conductora de un automóvil compacto de la marca KIA ignoró un señalamiento de alto, impactando a una camioneta que circulaba con preferencia.

El accidente, que por fortuna solo dejó cuantiosos daños materiales, requirió la intervención de los elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Los hechos tuvieron lugar en el cruce de la calle José María Anaya y la avenida Adolfo López Mateos, cerca de las 07:30 horas.

La presunta responsable fue identificada como Ana Gabriela García González, de 36 años, con domicilio en Dalias número 1105B Ampliación Las Flores.

Según el reporte preliminar de las autoridades, Ana Gabriela conducía un vehículo KIA Rio modelo 2020, de color rojo circulaba por la calle José María Anaya.

Al llegar a la intersección con la avenida Adolfo López Mateos, la conductora omitió presuntamente la señalización de alto, invadiendo el carril de circulación.

Esto provocó que impactara de lleno a una camioneta que transitaba con preferencia sobre la avenida Adolfo López Mateos.

El vehículo afectado es una camioneta JAC tipo Frison, modelo 2021, también de color Roja.

La conductora afectada fue identificada como María Isabel Sánchez Arzola, de 49 años, con domicilio en Privada Cuauhtémoc número 233 de la colonia El Pueblo.

Ambos vehículos quedaron con daños de consideración, por lo que los oficiales de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente en el lugar de los hechos y deslindar responsabilidades.

La conductora del KIA fue señalada como la probable responsable del percance por la omisión del alto, siendo requerida para cubrir los daños ocasionados.