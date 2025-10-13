Conductores ebrios atacan a Policía Municipal en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal terminaron enfrentando una situación violenta durante la madrugada, luego que tres ocupantes de un vehículo en estado de ebriedad agredieran a uno de los oficiales que intentaba detenerlos.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas sobre el bulevar Harold R. Pape, donde los uniformados detectaron un automóvil que circulaba a exceso de velocidad y ponía en riesgo a otros conductores.

Tras marcarle el alto, el vehículo se detuvo metros adelante.

Al acercarse, los oficiales identificaron a la conductora como Cynthia Elizondo, de 31 años, quien estaba acompañada por los hermanos Luis y Cristian Ledezma Briseño, de 35 y 33 años respectivamente.

Los tres despedían un fuerte olor a alcohol y apenas podían coordinar sus palabras.

En un inicio se les pidió descender para realizar la detención correspondiente, sin embargo, la situación se tornó hostil cuando los hermanos comenzaron a insultar a los policías y a oponerse al arresto.

De un momento a otro, Luis y Cristian se abalanzaron contra uno de los oficiales, propinándole golpes en rostro y pecho mientras intentaba controlarlos.

Ante la agresividad del trío, fue necesaria la intervención de más elementos para evitar que el ataque continuara y asegurar la unidad donde se trasladaría a los detenidos.

El policía lesionado fue retirado de la escena y llevado a recibir atención médica, reportándose estable pese a los golpes que presentaba.

Tras varios minutos de resistencia, los tres involucrados fueron sometidos y subidos a una patrulla para su traslado a la Comandancia Municipal.

Cynthia enfrentará sanciones ante el Ministerio Público por conducir en estado de ebriedad, mientras que Luis y Cristian serán procesados por lesiones y amenazas contra la autoridad.