Tráiler arrolla ciclistas en competencia en Monclova-Sabinas

MONCLOVA, COAH.- La carretera Monclova–Sabinas fue escenario de un violento accidente durante una competencia ciclista, luego de que un tráiler intentara rebasar al grupo de deportistas y terminara arrollando al menos a dos de ellos, causando caos y pánico entre los presentes.

El percance ocurrió alrededor del mediodía del domingo, a la altura del kilómetro 76, cuando el pesado vehículo invadió el carril por donde circulaban los competidores. Según testigos, el trailero no respetó la distancia y, al intentar adelantar, golpeó con la caja del tráiler a varios ciclistas.

El impacto provocó que algunos deportistas cayeran violentamente sobre el pavimento, mientras otros lograron esquivar la embestida. El conductor del tráiler no se detuvo y continuó su marcha, siendo captado por varios asistentes que grabaron el momento y lo difundieron en redes sociales.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron de inmediato al sitio para brindar atención a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. Autoridades de Seguridad Pública tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la búsqueda del responsable.