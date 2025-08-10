Accidente con motociclista ebrio en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH. – Un motociclista en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente la madrugada de este sábado en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la colonia Occidental, cuando chocó contra una camioneta estacionada y, tras intentar escapar, terminó abandonando su moto luego de impactarse contra el camellón.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor de una motocicleta roja con placas de circulación 27JEH2 se estrelló contra una camioneta estacionada.

Tras el primer impacto, el motociclista, visiblemente ebrio, intentó huir del lugar, pero perdió el control de la moto y se estampó contra el camellón central.

Sin embargo, su intento por escapar no terminó ahí: al intentar nuevamente poner en marcha la moto, descubrió que el vehículo ya no funcionaba, por lo que abandonó la motocicleta y huyó a pie.

El accidente fue reportado por testigos a las autoridades, quienes acudieron al cruce de la calle Soledad, donde encontraron la moto tirada y abandonada. A pesar de los esfuerzos de los oficiales por ubicar al conductor, no fue posible localizarlo en el lugar.

La Policía Municipal realizó el peritaje correspondiente y, con la ayuda de una grúa, aseguraron la motocicleta, la cual fue trasladada a un corralón. La moto permanecerá ahí hasta que el propietario se presente para reclamarla y hacerse responsable de los daños ocasionados en el accidente.