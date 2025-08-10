Policía Asegura a Hombre Drogándose en Centro Comercial

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido drogándose en las instalaciones del Mall Paseo Monclova, ubicado al norte del bulevar Harold R. Pape.

El detenido, identificado como Carlos Alexis Rodríguez Ávila, de 20 años de edad, quien vive en la calle Juan Larios, en la colonia Colinas de Santiago, fue reportado por personal de seguridad del Mall, lo que motivó la intervención de las autoridades.

La detención ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando unidades de la Policía Municipal, asignados a la patrulla 221, llegaron al lugar tras recibir el reporte.

Carlos Alexis fue trasladado a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

El detenido fue recluido en una celda por espacio de varias horas, debido a la falta administrativa que cometió.