Estampa moto en carro de alquiler

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó lesionado la tarde de este lunes luego de estrellarse en la parte trasera de un carro de alquiler de una línea de Radioaxímetros de Frontera, cuando circulaba por el bulevar Benito Juárez sin extremar precauciones ante el congestionamiento vial.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el cruce con el bulevar Tecnológico, cuando Jesús Enrique Apodaca Meraz, quien viajaba en una motocicleta Italika FT150, modelo 2024, color negro, impactó por alcance un Nissan March, modelo 2016, color blanco, conducido por Santos Apolo del Bosque Sáenz.

Debido al impacto, el motociclista resultó con lesiones, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para brindarle atención y trasladarlo a un hospital de la localidad.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente, mientras que las unidades fueron retiradas del lugar para evitar mayor caos vehicular.

El percance dejó además daños materiales considerables en ambas unidades, por lo que los conductores serían llevados a la Comandancia Municipal para definir la situación legal y acordar la reparación de los daños.