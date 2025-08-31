Conductor Provoca Choque por Exceso de Velocidad en Colonia Del Río

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia al volante volvió a pasar factura en la colonia Del Río, donde un conductor terminó provocando un aparatoso accidente la noche del sábado, dejando como saldo cuantiosos daños materiales.

El percance se registró cerca de las 23:00 horas, cuando Esaú Trejo Hernández, de 24 años y vecino de la colonia Chinameca, circulaba sobre la calle Almendras en una camioneta Ford Escape color guinda. Debido al exceso de velocidad con el que manejaba, perdió el control del volante justo antes de llegar al cruce con la calle Nogales.

En cuestión de segundos, la camioneta terminó impactándose contra un automóvil Honda Accord, conducido por André Monserrat Castellanos Carrasco, de 26 años, quien reside en el mismo sector. El golpe dejó daños considerables en la carrocería y parte frontal de ambas unidades.

A la escena acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de tomar conocimiento y realizar el aseguramiento correspondiente de los vehículos involucrados. Paramédicos también se hicieron presentes de manera preventiva, aunque confirmaron que ninguno de los implicados presentaba lesiones, descartando traslados hospitalarios.

El accidente causó expectación entre vecinos, quienes salieron de sus hogares tras escuchar el estruendo del choque. Finalmente, el caso fue turnado a las autoridades de Control de Accidentes para deslindar responsabilidades.