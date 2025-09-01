En su primer día de clases escapa niño de primaria como 'El Chapo' y moviliza a Policías

Brenda10

El menor de seis años pidió ir al baño pero en lugar de regresar al salón, se salió arrastrándose por debajo del portón del patio.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Un menor de apenas seis años protagonizó un insólito hecho en su primer día de clases, al escapar de la Escuela Primaria Aquiles Serdán, ubicada en la colonia Hipódromo, al más puro estilo del ´Chapo Guzmán´, lo que generó una intensa movilización de autoridades municipales y de la Policía Escolar.

El menor, identificado como Josua 'N', pidió permiso a su maestra para ir al baño alrededor de las 09:20 horas, pero en lugar de regresar al salón, decidió salir del plantel arrastrándose por debajo del portón del patio, sin que nadie pudiera detenerlo.

La docente, al notar la ausencia del pequeño, notificó de inmediato a la dirección, donde el director Pedro Castellanos Valdez entró en pánico al confirmar que el alumno se había fugado.

De inmediato, se solicitó apoyo de la Policía Escolar y se emitieron las características del menor: complexión delgada, tez aperlada, vestido con pantalón azul y playera blanca.

Al operativo de búsqueda se unieron elementos de la Policía Municipal, quienes peinaron las calles cercanas sabiendo que cada minuto era crucial. Finalmente, el oficial Campos lo localizó sano y salvo, jugando y despreocupado, cerca de la Casa Meced, procediendo a resguardarlo y trasladarlo de vuelta a la institución, donde se notificó a su madre, Liliana Hernández.

Debido que la mujer confesó que su hijo hizo lo mismo en el kínder, el caso fue turnado a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), donde quedó a disposición para el seguimiento correspondiente por tratarse de un hecho delicado.