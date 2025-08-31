Mujeres estrellan camioneta en Monclova tras pedir cigarros

MONCLOVA, COAH.– La típica excusa de "salir por cigarros" tuvo un final inesperado y bastante costoso, cuando dos mujeres, que pidieron prestada una camioneta con ese pretexto, terminaron incrustándola contra la barda de una vivienda en la colonia 21 de Marzo, durante la madrugada del domingo.

El accidente se registró alrededor de la 01:00 horas en la vivienda marcada con el número 1001 de la calle 46, propiedad de Jesús Alberto Flores, quien fue despertado por el estruendo que provocó el impacto.

La Nissan Pathfinder en color gris quedó destrozada de la parte frontal, mientras que la barda de concreto del domicilio resultó severamente dañada.

Según el testimonio de Damián Pérez, dueño de la camioneta, cerca de la medianoche sus "amigas" le pidieron prestada la unidad con la promesa de regresar pronto tras comprar cigarros.

Sin embargo, el joven terminó encontrando su vehículo hecho añicos y sin rastro de las responsables, quienes huyeron rápidamente del sitio.

El propietario declaró a los oficiales que, aunque él no tuvo responsabilidad directa en el percance, estaba dispuesto a cubrir los daños ocasionados. Mientras tanto, el susto entre los vecinos no fue menor, pues el fuerte estruendo interrumpió su descanso.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y aseguraron la camioneta, la cual quedó bajo resguardo en tanto se concreta el pago de los daños ocasionados a la vivienda. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.