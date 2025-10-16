Motociclista herido tras colisión con camión en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de que el operador de un camión de pasajeros le invadió carril y lo proyectó contra el pavimento, cuando ambos circulaban sobre la avenida Oriente en la colonia 21 de Marzo.

El accidente ocurrió la tarde del jueves, cuando tanto el camión de transporte público como la motocicleta se desplazaban con dirección al poniente, rumbo a la avenida Las Torres.

Al llegar al cruce con la calle 40, el chofer del pesado vehículo dio un giro indebido y cerró el paso al motociclista.

Tras el impacto, el motociclista terminó tendido sobre el asfalto con diversas molestias físicas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria.

El vehículo responsable es un camión marca Internacional, modelo 2005, color blanco, conducido por Misael Campos Garanzuay. La parte afectada corresponde a una motocicleta Italika, modelo 2019, color negro, tripulada por Kevin Alberto González Elizondo, cuya unidad acabó con daños significativos.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento y elaboraron el peritaje para fincar responsabilidades.

El operador del camión fue asegurado mientras se deslindan las consecuencias legales del percance.