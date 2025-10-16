Detenidos en Monclova por escandalizar en la vía pública

MONCLOVA, COAH.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal tras ser sorprendidos escandalizando en la vía pública, en hechos ocurridos en la colonia Hipódromo.

El primero de los detenidos fue Juan Alberto Armendáriz Elizondo, de 30 años, vecino de la calle 22, quien fue arrestado en la calle 26, número 1129. Su comportamiento perturbador y los disturbios generados en la vía pública motivaron la intervención de los oficiales.

En su trayecto a la Comandancia Municipal, los oficiales detectaron a Ángel Rolando Pecina Cabrera, de 18 años, también vecino de la calle 26, armando un alboroto fuera de su domicilio, ubicado en el mismo sector, por causar molestias y escandalizar en la vía pública. Al igual que su compañero de detención, fue llevado a las instalaciones municipales para ser puesto a disposición del juez calificador.

Ambos detenidos quedaron a disposición del juez calificador en turno, quien ordenó su encierro tras las rejas bajo una falta administrativa menor.