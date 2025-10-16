Se salva de ser linchado Manosea pintor a niña en silla de ruedas

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron anoche a un pintor de 48 años, acusado de presunto abuso sexual en contra de una menor con discapacidad, en las instalaciones de la Feria de Monclova.

La intervención policial fue crucial, ya que al momento de la detención, familiares de la víctima intentaron tomar la justicia por su propia mano.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:20 horas de ayer miércoles, en el área de estacionamiento del estadio "Kickapoo Lucky Eagle", donde se celebra actualmente la Feria. Oficiales que realizaban labores de vigilancia de manera fueron alertados por un hombre sobre una situación de acoso cerca del escenario principal.

Al llegar al sitio, los agentes tomaron contacto con la madre de la menor, identificada como Yulma Delia Hernández Reyes.

La mujer, visiblemente alterada, relató que minutos antes un sujeto se había acercado a su hija, Zuria 'N', de 11 años, quien se encontraba en una silla de ruedas debido a una displasia de cadera.

Según el testimonio de la madre, el individuo primero abrazó a la niña y luego la tomó de la mano, forzándola a realizarle tocamientos en el pecho y las piernas, acercándose a sus partes nobles, mientras la menor intentaba empujarlo y la madre trataba de alejar la silla de ruedas.

La madre confrontó al sujeto, exigiéndole que se retirara pero este se negaba, suplicando que guardará su número.

Inmediatamente, la señora solicitó ayuda a un transeúnte para que llamara a la policía.

Tras escuchar el señalamiento directo y observar al presunto agresor, identificado como Isidro Alzalde Rodríguez, con domicilio en el municipio de Frontera, los oficiales procedieron a su detención.

Durante el aseguramiento del individuo, los ánimos de los familiares y personas cercanas a la menor se caldearon.

Varios individuos intentaron agredir al detenido en el lugar de los hechos.

La rápida y oportuna intervención de los agentes fue fundamental para contener a la multitud y evitar que el presunto abusador fuera linchado.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó en manos del juez calificador en turno.

Posteriormente, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual y/o lo que resulte.

Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes.