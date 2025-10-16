Accidente vial en Monclova deja un herido tras choque entre taxi y Suzuki Ignis

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia al volante provocó un accidente vial que dejó como saldo un lesionado y considerables daños ocurrido la mañana de este jueves en la colonia El Pueblo, donde un automóvil se atravesó al paso de un taxi y terminó embistiéndolo por un costado.

El percance ocurrió alrededor de las 07:30 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Mina. El responsable fue un Suzuki Ignis modelo 2024, color azul, conducido por Gustavo Perales Garza, de 64 años y vecino de la colonia Progreso, quien ignoró una señal de alto al circular por la calle Mina y cruzar la calle Cuauhtémoc.

El vehículo se interpuso en el camino de un Nissan March modelo 2018, color blanco, habilitado como unidad de taxi de la línea Radio Taxis del Centro, el cual era manejado por Cristo Aldair Lugo Navarro, de 24 años.

La unidad de alquiler avanzaba con preferencia hacia el norte sobre la calle Cuauhtémoc cuando fue impactada del lado derecho.

A consecuencia del choque, un pasajero del taxi resultó lesionado. Se trata de Carlos Eleazar Ramos Gonzales, de 37 años, con domicilio en la calle Allende 319 de la colonia Occidental, quien apenas hacía cuatro cuadras atrás había abordado el carro de alquiler. El pasajero fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes arribaron para elaborar el peritaje correspondiente y retirar ambos vehículos, que quedaron varados y bloqueando parcialmente la circulación. Las autoridades continuarán con el deslinde de responsabilidades.