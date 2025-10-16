Militares ebrios siembran pánico en El Pueblo Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un grupo de militares que, presuntamente alcoholizados y vestidos de civil, provocaron una intensa movilización de seguridad al realizar disparos al aire en calles de la colonia El Pueblo.

El caos se desató cerca de las 22:00 horas del miércoles, cuando comerciantes establecidos cerca de la rotonda de Benito Juárez comenzaron a escuchar detonaciones y gritos provenientes de un grupo de sujetos que tripulaban un Volkswagen Jetta, modelo reciente y de color blanco.

Temiendo por su seguridad, los comerciantes alertaron de inmediato a las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos municipales, estatales y federales respondieron al llamado y se desplegaron en el sector.

Con las descripciones aportadas por los vecinos, los agentes ubicaron rápidamente a los responsables.

Tras asegurarlos, las autoridades confirmaron que se trataba de militares en su día de descanso que habían ingerido alcohol y portaban armas de fuego, mismas que presuntamente detonaron al aire minutos antes.

Los individuos fueron desarmados en el lugar y asegurados sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, quedaron en manos de las autoridades estatales, quienes se encargarían de ponerlos a disposición de sus superiores para ser turnados a la autoridad castrense, donde enfrentarán las sanciones correspondientes.

El operativo se prolongó hasta que se descartó cualquier riesgo para la población, devolviendo la calma a los vecinos que durante varios minutos permanecieron resguardados en sus viviendas ante el temor de una tragedia.