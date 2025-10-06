Taxi embestido por tráiler en Monclova: sin heridos

MONCLOVA, COAH.- Un taxi terminó con la defensa trasera destrozada luego de ser embestido por alcance por un tráiler cuyo conductor no extremó precauciones al circular por la avenida Sidermex, la mañana de ayer.

El percance ocurrió a la altura del cruce con la calle 6, cuando el operador de un tractocamión Kenworth blanco y amarillo modelo 2008, identificado como Óscar Eduardo Guerrero González, de 39 años y vecino de la colonia Ampliación Las Flores, no guardó la distancia necesaria y se impactó contra la parte posterior del vehículo de alquiler.

El afectado fue José Luis Zavala Niño, de 68 años, habitante de la colonia Colinas de Santiago, quien conducía un Nissan Tsuru blanco modelo 2013. A causa del golpe, la unidad presentó daños considerables en la defensa y cajuela.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y elaborar el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, pese a la magnitud del impacto, no se registraron personas lesionadas. Ambos conductores manifestaron su intención de llegar a un arreglo para la reparación de los daños, evitando así que el caso fuera turnado ante la autoridad competente.