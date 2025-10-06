Conductor Provoca Choque en Monclova al Invadir Carril y Herir a Mujer en el Bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución de un conductor provocó un aparatoso accidente la tarde de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur, donde una mujer resultó lesionada luego de estrellarse contra el camellón central.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando Marco Ebenezer Trinidad Ramírez, de 20 años, vecino de la Zona Centro, manejaba un Nissan Altima color gris modelo 2006, en dirección hacia el sur.

Al llegar al cruce con la avenida 3, el conductor invadió el carril y se atravesó al paso de un Mazda 2 color rojo modelo 2024, conducido por Claudia Bretado Cárdenas, de 53 años, habitante de la colonia El Pueblo.

El impacto hizo que el Mazda rebotara contra el camellón central, terminando con daños considerables en la parte frontal. La conductora resultó con molestias físicas, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al lugar junto a oficiales de Control de Accidentes.

El responsable fue asegurado por las autoridades, mientras los peritos elaboraban el informe correspondiente para deslindar responsabilidades y se coordinaban las maniobras para retirar los vehículos siniestrados del lugar.