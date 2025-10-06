Colisión entre Camioneta y Toyota en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución de un regiomontano al no respetar una señal gráfica de alto provocó un aparatoso choque en el primer cuadro de la ciudad, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de las autoridades municipales.

El accidente ocurrió la mañana de ayer en el cruce de las calles Allende y Jesús Silva, en la Zona Centro, donde participaron una camioneta DFAC blanca modelo 2025, con placas RK-0679-B del estado de Nuevo León, y un Toyota Prius rojo modelo 2007.

De acuerdo con el informe de las autoridades, Víctor Manuel Guzmán Escobedo, de 30 años y vecino de la colonia Jardines de Cadereyta, en Nuevo León, circulaba por la calle Jesús Silva cuando al llegar al cruce con Allende omitió el alto obligatorio, provocando que su camioneta se atravesara al paso del Toyota, que era conducido por Bumaro Martínez Moncada, de 51 años, vecino de la colonia Del Río.

El impacto entre ambos vehículos causó daños visibles, por lo que los implicados solicitaron la presencia de oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Los conductores fueron orientados para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños ocasionados.