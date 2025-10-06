Conductora Distraída Provoca Accidente Vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una distraída conductora provocó una aparatosa carambola la mañana de este lunes sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la FCA, luego de atravesarse sin precaución al paso de otro vehículo, dejando cuantiosos daños materiales y un severo congestionamiento vial.

El percance ocurrió minutos antes de las 07:00 horas, justo cuando el tráfico comenzaba a intensificarse en el principal bulevar de la ciudad.

Testigos señalaron que la responsable intentó incorporarse al carril contrario sin tomar las debidas precauciones, ocasionando el múltiple choque.

Según el parte preliminar, Edna Martha Riojas Carlin conducía un Nissan Versa color gris con dirección al norte, y al llegar frente al Colegio Montessori giró hacia su izquierda para ingresar a la zona de la FCA, sin advertir la proximidad de un Ford Fiesta rojo manejado por Rosa Elba Hernández Estrada.

El impacto entre ambos vehículos fue tan fuerte que el Versa terminó proyectado contra una camioneta Mazda CX5 conducida por Lesvia Yubizela Aguilera Rodríguez, sumándose así un tercer auto al accidente.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, aunque los tres vehículos quedaron con daños considerables.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y agilizar el tráfico que se vio afectado por varios minutos.