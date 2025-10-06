Colisión en el bulevar Francisco I. Madero de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al volante provocó que el conductor de una camioneta Dodge Durango ocasionara un accidente al invadir el carril de un automóvil Honda Accord, la tarde de ayer sobre el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la rotonda de Los Héroes, en la colonia El Pueblo.

El percance ocurrió cerca de las 17:30 horas, cuando Alberto Martínez Villa, de 69 años, vecino de la calle Reforma número 103A en la misma colonia, conducía la Durango color arena, en dirección al oriente.

Al intentar incorporarse a la calle Matamoros hacia el norte, el conductor no se percató de que por el carril izquierdo circulaba un Honda Accord color blanco, modelo 2015, conducido por Valentina Alonzo Quintana, de 18 años, vecina de la colonia Hipódromo.

El impacto se registró en el costado izquierdo del Honda, que terminó con daños visibles en la carrocería. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades entre ambos conductores.