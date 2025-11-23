Accidente en Las Esperanzas: joven de 16 años choca cuatrimoto

Causa jovencita

accidente en

Las Esperanzas

La menor no sólo puso en riesgo su vida, sino también la de un niño de 6 años.

JAIME GUERRERO

MONCLOVA, COAH.– Una adolescente de 16 años protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada del domingo, luego de estrellarse contra dos vehículos estacionados mientras conducía una cuatrimoto a exceso de velocidad en la colonia Las Esperanzas, poniendo en riesgo su vida y la de un niño de apenas seis años que la acompañaba.

¿Qué ocurrió?

El percance ocurrió alrededor de la 01:00 horas sobre la calle Villa Florida, donde Stephanie Michelle circulaba en una cuatrimoto Italika rumbo al oriente. Testigos señalaron que la menor manejaba a gran velocidad y presuntamente se dirigía a su domicilio, ubicado apenas a una cuadra del lugar del choque.

Al llegar al cruce con la calle Aceleración, la joven brincó un bordo sin reducir la velocidad. La maniobra provocó que perdiera el control del vehículo de dos ruedas. En primera instancia, la cuatrimoto impactó de costado un automóvil Ford Titanium estacionado, golpe que no detuvo su trayectoria descontrolada.

Segundos después, la unidad avanzó algunos metros más hasta chocar de frente contra una camioneta Nissan Kicks propiedad de Santiago Nahum Hernández, quien disfrutaba de una reunión cercana cuando fue alertado de los destrozos provocados en su vehículo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Familiares de los dos menores arribaron rápidamente al sitio del accidente y decidieron trasladarlos por sus propios medios a un hospital para su valoración. A pesar de los golpes sufridos, autoridades confirmaron que ninguno de los dos presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Agentes municipales acudieron para tomar conocimiento del hecho y aseguraron la cuatrimoto Italika, la cual terminó con severos daños materiales.