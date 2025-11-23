Choque de patrulla en Monclova provoca persecución y detención de cuatro sujetos

MONCLOVA, COAH. – La madrugada de este sábado, una peligrosa persecución policiaca tuvo lugar sobre el bulevar Harold R. Pape, luego que un grupo de borrachos impactó una unidad de la Policía Municipal Preventiva, desatando una rápida movilización de las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 de la madrugada, cuando una camioneta Jeep Limited blanca, tripulada por cuatro sujetos, rozó la patrulla marcada con el número 245 mientras circulaba por el bulevar. En lugar de detenerse tras el leve choque, el conductor decidió acelerar y huir, iniciando una persecución por diversas calles de la ciudad.

Los oficiales, alertados por la acción evasiva de los responsables, activaron un operativo de búsqueda y contención con apoyo de otras unidades municipales. El intento de fuga, sin embargo, no fue exitoso. A los pocos minutos, la camioneta fue interceptada en la calle Yucatán, en la colonia Primero de Mayo.

En un intento por evadir su arresto, los cuatro implicados intentaron refugiarse en un domicilio cercano. Sin embargo, los policías rodearon rápidamente la zona, asegurando al conductor y a sus tres acompañantes antes de que pudieran ingresar al inmueble. Los sujetos, quienes mostraban evidentes signos de intoxicación, fueron esposados y trasladados a la Comandancia Municipal. Ahí, quedaron a disposición del juez calificador en turno para enfrentar las consecuencias de su imprudente actuar. La camioneta fue asegurada y enviada al corralón para las diligencias correspondientes.

Afortunadamente, gracias a la oportuna intervención de las autoridades, el incidente no resultó en mayores complicaciones, a pesar de que los responsables circulaban a alta velocidad y representaban un peligro para los demás conductores en la zona. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la seguridad vial y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, advirtiendo que cualquier infracción de este tipo será severamente sancionada.