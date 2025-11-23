Misteriosa desaparición de joven en clínica IMSS de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una mañana digna de guion policiaco se vivió en la Clínica 84 del IMSS, en la colonia Obrera Sur Segundo Sector, donde una joven identificada únicamente como Alejandra ingresó completamente inconsciente y bajo los efectos de una poderosa sustancia tóxica... para luego desaparecer sin dejar rastro, al igual que las supuestas amigas que la abandonaron.

Cerca de las 07:20 horas, el 911 recibió una llamada en la que una mujer pedía auxilio para su amiga, quien tras fumar de un cigarro cayó inconsciente dentro de la casa marcada con el número 210 de la calle 10, de la colonia Otilio Montaño, lo que movilizó a la Policía y socorristas.

Sin embargo, a la llegada de las autoridades y cuerpos de rescate a la vivienda, no encontraron a nadie por lo que se retiraron del lugar.

Posteriormente, horas más tarde, varias mujeres llegaron a la sala de urgencias cargando a Alejandra, asegurando al personal de recepción que la joven se había desvanecido tras fumar "un cigarrillo" que una de ellas le habría ofrecido.

Sin embargo, su preocupación duró lo que un parpadeo: en cuanto dejaron a la víctima en manos del personal médico, las acompañantes huyeron apresuradamente del lugar sin proporcionar nombres, teléfonos ni detalles del supuesto consumo.

Ante la actitud sospechosa del grupo, médicos y enfermeras notificaron a las autoridades. Alejandra fue ingresada en estado grave, presentando signos claros de intoxicación aguda, por lo que quedó de inmediato bajo observación. Mientras tanto, Seguridad Pública se movilizaba hacia la clínica para tomar conocimiento del caso.

Pero la historia dio un giro inesperado: antes de que los oficiales arribaran, la propia Alejandra –todavía desorientada y bajo los efectos de la sustancia– se levantó de la camilla y escapó del hospital sin autorización médica y sin emitir declaración alguna.

El personal intentó detenerla, pero la joven salió rápidamente del área de urgencias, perdiéndose entre las calles de la colonia Obrera Sur, dejando más preguntas que respuestas, por lo que se dio parte a las autoridades.

Hasta el momento se desconoce su paradero, así como el de las mujeres que la abandonaron. Una investigación fue iniciada para confirmar si lo que consumió fue cocaína debido al estado en el que llegó y si sus acompañantes incurrieron en omisión de auxilio o incluso en un acto delictivo.