Movilización de policías en Monclova evita tragedia

MONCLOVA, COAH.– Una rápida movilización policiaca evitó que una crisis emocional terminara en tragedia la noche de este sábado en la colonia 21 de Marzo, luego que un hombre intoxicado amenazó a su familia con quitarse la vida dentro de su domicilio.

Los hechos fueron reportados a las 21:36 horas al Sistema de Estatal de Emergencias 911. El usuario informó que un masculino se encontraba alterado, bajo los efectos de sustancias tóxicas y manifestando de manera directa que pretendía hacerse daño, incluso señalando su intención de suicidarse. Ante la urgencia, solicitó el apoyo inmediato de una unidad policiaca.

De forma rápida, elementos de la Policía Municipal se trasladaron hacia la calle 38, entre la calle 16 de Septiembre, en pleno corazón de la colonia 21 de Marzo. Al llegar, los oficiales confirmaron que el hombre se encontraba en un severo episodio emocional, representando un riesgo tanto para sí mismo como para quienes se encontraban cerca.

Los uniformados activaron los protocolos de manejo de crisis y establecieron un perímetro de seguridad. Con técnicas de contención verbal y aseguramiento, lograron intervenir antes de que el individuo atentara contra su integridad, neutralizando la situación sin necesidad de emplear fuerza física.

Una vez controlada la emergencia, los agentes solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes realizaron una valoración inicial del hombre para descartar lesiones y determinar su estado mental. Posteriormente, fue canalizado para recibir atención médica y psicológica especializada.

Vecinos del sector observaron con preocupación el despliegue de patrullas y luces de emergencia, pero finalmente la situación fue resuelta sin que terceros resultaran afectados.