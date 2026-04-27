Choque entre Nissan March y Toyota Yaris en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La falta de precaución al volante de un adulto mayor terminó en un accidente vial la tarde de este lunes sobre el bulevar Ejército Mexicano, luego que intentó incorporarse sin extremar precauciones, provocando un fuerte choque que dejó daños materiales y movilización de autoridades.

Los hechos se registraron pasado el mediodía en el cruce con la calle San Miguel, donde el conductor de un Nissan March salió de dicha arteria con la intención de integrarse a la circulación principal. Sin embargo, al no frenar a tiempo, terminó atravesándose en la trayectoria de un Toyota Yaris blanco.

El segundo vehículo era conducido por Adrián Moreno, quien circulaba con dirección hacia el bulevar Harold R. Pape y no logró esquivar el impacto, recibiendo el impacto en el costado derecho por parte del Nissan.

Tras el choque, ambos automóviles quedaron varados en medio del cruce, con daños considerables, principalmente en la parte frontal derecha del Yaris, lo que generó momentáneo caos vial en la zona.

Elementos de la Policía Municipal, adscritos al Departamento de Control de Accidentes, acudieron de inmediato para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que ajustadores de las aseguradoras también arribaron para agilizar el proceso.

Peritos realizaron el croquis correspondiente y, tras analizar la mecánica del accidente, determinaron como responsable al conductor del Nissan March, al no respetar la vía de preferencia al intentar incorporarse.

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.