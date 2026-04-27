Motociclista arrolla a mujer y sale huyendo

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia y la falta de humanidad quedaron al descubierto la tarde de este lunes en la colonia El Pueblo, donde una mujer de la tercera edad fue arrollada por un motociclista que, tras derribarla, decidió huir dejándola herida sobre el pavimento.

El accidente ocurrió minutos antes de las 13:00 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Río Nazas, punto que nuevamente se convirtió en escenario de emergencia, obligando la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Estatal Coahuila, quienes aseguraron el área para evitar otro percance.

De acuerdo con testigos, la víctima intentaba cruzar la calle cuando fue sorprendida por un joven motociclista que, presuntamente portaba uniforme escolar y circulaba a exceso de velocidad, ignorando por completo el bordo reductor.

El impacto fue violento. La mujer fue proyectada contra el pavimento, mientras que el motociclista también cayó tras el golpe. Sin embargo, lejos de auxiliarla, el joven se levantó, se sacudió el polvo, tomó su motocicleta y escapó del lugar, dejando atrás una escena que generó indignación entre los presentes.

La lesionada fue identificada como María del Pilar Mata Ledezma, de 70 años de edad, quien fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladada de urgencia a un hospital para su valoración médica.

Vecinos del sector, aún consternados por lo ocurrido, señalaron que ese cruce es un punto crítico donde se registran constantemente accidentes, asegurando que al menos tres o cuatro percances ocurren cada mes debido a la imprudencia de conductores que ignoran las señales viales.

Mientras tanto, autoridades ya trabajan en la identificación del motociclista que huyó, en un hecho que no solo dejó a una mujer lesionada, sino también una herida abierta en la conciencia de quienes presenciaron el acto.