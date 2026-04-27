Alumno de secundaria intimida a compañeras

MONCLOVA, COAH.– En el ojo del huracán se encuentra nuevamente la Escuela Secundaria General número 2 "Emiliano Zapata", de la colonia Obrera Sur, luego que un alumno de primer grado fue señalado por amenazar con una navaja a dos de sus compañeras, en un hecho que ha encendido la indignación de padres de familia. El menor, fue asegurado por la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes.

De acuerdo con lo informado, los hechos se originaron días atrás al interior de un aula, cuando el menor fue descubierto en posesión de un arma blanca, la cual incluso mostró frente a otros estudiantes con actitud desafiante. Ante el riesgo, dos alumnas decidieron reportar la situación al personal docente, buscando evitar una tragedia.

Sin embargo, lejos de encontrar protección, las menores presuntamente fueron amenazadas por el propio estudiante, quien en represalia las interceptó y les advirtió que "les iría mal" a la salida por haberlo delatado.

Aunque el caso fue expuesto desde el pasado viernes ante la Dirección del plantel, encabezada por Alejandro Carranza, la respuesta habría sido limitada a una suspensión temporal del menor, sin que se notificara oportunamente a los padres de las alumnas afectadas.

La situación se agravó este lunes, cuando el estudiante ingresó nuevamente a clases como si nada hubiera ocurrido, lo que desató la molestia y preocupación de los familiares de las menores, quienes temen por su integridad, poniendo en evidencia la falta de atención a los estudiantes por parte del personal docente.

Ante la presión, familiares acudieron directamente con el Director para exigir acciones firmes, mientras que también solicitaron la intervención de la Policía Municipal, ya que los padres de las menores formalizarían cargos en contra de su compañero.

Elementos preventivos y de la Policía Escolar acudieron al plantel y procedieron al aseguramiento del menor, quien fue trasladado a la Comandancia Municipal y presentado ante el juez calificador en turno, autoridad que tomó conocimiento de las amenazas emitidas.

El caso no quedó ahí. Padres de familia denunciaron que, además de las intimidaciones directas, a través de grupos de WhatsApp se difundieron mensajes en los que presuntamente otros estudiantes alentaban a agredir físicamente a las menores involucradas, lo que incrementó el clima de miedo.

Derivado de ello, el menor señalado fue consignado al Ministerio Público Especializado en Adolescentes.

Asimismo, volvieron a exigir la implementación del llamado "operativo mochila", asegurando que en repetidas ocasiones han solicitado estas revisiones, pero la Dirección se ha negado argumentando restricciones por parte de autoridades educativas.

Este nuevo incidente se suma a una serie de situaciones que han colocado a la institución bajo la lupa pública, evidenciando la urgencia de reforzar medidas de seguridad y atención dentro del entorno escolar.