Falla mecánica causa choque múltiple en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una falla mecánica convirtió una mañana ordinaria en un escenario de caos sobre la carretera federal número 30, luego de que una camioneta propiedad de la empresa Maderas El Álamo se quedara sin frenos y, completamente fuera de control, se metiera entre varios vehículos provocando una aparatosa carambola en el cruce con la calle Francisco Murguía.

El responsable fue identificado como Eustacio Chávez Garibay, de 59 años, quien conducía una Ford F350 en color verde. Al perder el control de la unidad por la falla en el sistema de frenado, la camioneta avanzó sin control, irrumpiendo en medio del tráfico y embistiendo a los vehículos que se encontraban a su paso.

El primer impacto fue contra una camioneta Toyota Tacoma modelo 2006, color guinda, conducida por Jesús Alfonso Cárdenas, la cual fue proyectada por la fuerza del golpe. La trayectoria descontrolada de la pesada unidad continuó generando daños, afectando a dos vehículos de alquiler, entre ellos un Nissan March blanco, manejado por Lauro de Hoyos, de 67 años, que terminó con daños en el costado derecho tras el impacto.

Asimismo, otro taxi, un Nissan Versa modelo 2016, conducido por Armando Rodríguez Núñez, también utilizado como taxi, resultó con severos daños en la parte posterior al ser embestido por la camioneta fuera de control. En la carambola también se vio involucrado un BMW modelo 2015, conducido por Juan Carlos Terrazas Hernández, de 63 años, el cual presentó daños derivados del efecto en cadena.

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Elementos de la Policía Municipal y del Departamento de Control de Accidentes acudieron de inmediato para abanderar la zona, evitando que el percance se agravara, mientras realizaban el peritaje correspondiente. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, quedando todo en daños materiales y el susto para los involucrados.

Las autoridades determinaron como causa principal la falla mecánica de la camioneta propiedad de la empresa, que al quedarse sin frenos se convirtió en un vehículo descontrolado, irrumpiendo entre los automovilistas y provocando el múltiple choque.