Accidente de camión Tres Guerras causa daños en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La falta de precaución del conductor de un camión de paquetería de la empresa Tres Guerras provocó un accidente vial que dejó cuantiosos daños materiales la tarde de este viernes en calles de la Zona Centro de Monclova.

El percance se registró alrededor de las 13:30 horas sobre la calle Zaragoza, casi en su cruce con Abasolo, donde Alberto Reyes conducía un camión marca Foton, color blanco, con dirección al sur.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el operador intentó incorporarse a un estacionamiento; sin embargo, lo hizo sin cerciorarse de que la vía estuviera libre, por lo que terminó cerrándole el paso a un automóvil Chevrolet Aveo color negro, conducido por Servando Treviño.

Ante la inesperada maniobra, el automovilista no alcanzó a frenar y se impactó contra el costado del camión de paquetería, dejando su vehículo con severos daños materiales.

Tras el choque, el afectado solicitó la presencia de las autoridades, arribando oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las diligencias, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños a través del ajustador de la empresa de paquetería.