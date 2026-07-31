Bomberos de Monclova enfrentan falsas alarmas de incendios

MONCLOVA, COAH.– Mientras los bomberos recorrían la ciudad a toda velocidad creyendo que familias podían estar atrapadas entre las llamas, la realidad era otra: únicamente ardían montones de basura. En un solo día, más de diez falsas alarmas obligaron al Heroico Cuerpo de Bomberos a salir de emergencia, arriesgando su propia vida y dejando en espera posibles servicios donde realmente alguien pudiera necesitar ayuda.

Durante el jueves, la central de Bomberos y el Sistema Estatal de Emergencias 911 recibieron una cascada de llamadas que advertían sobre supuestos incendios de viviendas y negocios en distintos puntos de Monclova. La información hacía pensar en escenarios de alto riesgo, por lo que las unidades partían con sirenas y torretas encendidas para intentar evitar una tragedia.

Cada minuto era valioso. Los vulcanos aceleraban entre el tráfico, cruzaban cruceros y avenidas conscientes de que cualquier segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, al llegar a los lugares señalados, una y otra vez se encontraban con la misma escena: basura consumiéndose lentamente entre humo y cenizas.

Vecinos señalaron que este problema comenzó a hacerse más frecuente tras el retiro de contenedores de basura en algunos sectores, situación que ha llevado a varias personas a prender fuego a sus desechos para deshacerse de ellos sin esperar el paso del camión recolector, una práctica que además de contaminar puede provocar incendios de grandes proporciones.

El caso más reciente ocurrió la noche del jueves, cuando varias llamadas alertaron sobre un supuesto incendio fuera de control en un taller ubicado sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en el cruce con la calle Hidalgo en la José de las Fuentes. Los reportes aseguraban que el fuego amenazaba con alcanzar viviendas cercanas.

Ante la posibilidad de una explosión o de personas atrapadas, el Heroico Cuerpo de Bomberos movilizó dos motobombas y una unidad de ataque rápido. La tensión terminó apenas al arribar al sitio, donde comprobaron que nuevamente todo se reducía a una quema de basura.

Autoridades de Protección Civil y de la Policía Municipal advirtieron que este tipo de reportes no solo desgastan al personal de emergencia, sino que también ponen en peligro a los propios bomberos y a automovilistas durante los traslados, además de distraer recursos que podrían ser indispensables para atender una emergencia real donde la vida de una persona dependa de una respuesta inmediata.