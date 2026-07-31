Incendio consume vivienda de Pedro Martínez en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una familia de la colonia 21 de Marzo quedó prácticamente en la calle luego de que un voraz incendio redujera a cenizas su humilde vivienda durante la mañana de este viernes. Ahora, las autoridades investigan si el fuego se originó en un yonk contiguo antes de propagarse al domicilio.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 11:20 horas en el cruce de las calles 44 y 9, movilizando a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos, quienes trabajaron intensamente para contener las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras propiedades.

De manera preliminar surgió la versión de que el incendio pudo haberse originado en un yonk ubicado junto a la vivienda, donde presuntamente se realizaban trabajos de corte en vehículos y las chispas habrían alcanzado el inmueble. Sin embargo, trabajadores del negocio rechazaron esa versión y aseguraron que en ese momento no realizaban dichas labores, por lo que corresponderá a los peritos establecer el origen del siniestro.

El propietario de la vivienda, Pedro Martínez, explicó que al momento del incendio se encontraba trabajando. Su esposa, Sara Villarreal, y la hija de ambos, de apenas cuatro años, tampoco estaban en el domicilio, ya que se encontraban en casa de un familiar, situación que evitó una tragedia mayor.

Cuando la familia regresó, el fuego ya había consumido prácticamente todo su patrimonio, sin dar oportunidad de rescatar muebles, ropa, documentos u otros objetos de valor, dejando únicamente escombros y cenizas.

Mientras los bomberos combatían el incendio, el propietario del yonk comenzó a presentar dificultades para respirar al observar la magnitud de la tragedia. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración médica.

Los propietarios de la vivienda descartaron que el incendio pudiera haber sido provocado por un cortocircuito, al señalar que el inmueble no contaba con suministro de energía eléctrica, por lo que solicitaron que las investigaciones se realicen a fondo para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Ahora serán los peritajes de las autoridades los que determinen cómo inició el fuego y si existe alguna responsabilidad por el siniestro que dejó a una familia sin hogar y con la incertidumbre de cómo volver a empezar.