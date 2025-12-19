Dos accidentes viales complican la circulación en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos accidentes viales registrados de manera casi simultánea sobre el bulevar Harold R. Pape, justo en el cruce con el bulevar Madero y a los pies del monumento a Francisco I. Madero, provocaron una fuerte movilización de elementos de la Policía Municipal y generaron caos vial la tarde de este viernes.

El primer percance ocurrió cuando un vehículo Nissan, color gris y modelo 2011, se vio involucrado en un choque con una camioneta Nissan tipo estaca, color blanco, propiedad de SIMAS. Como presunta responsable fue señalada Alexandra Anahí Dorantes Rodríguez, quien circulaba por el bulevar Pape cuando terminó impactando a la unidad conducida por Erick Daniel Cantú Hernández, vecino de la colonia El Pueblo.

A consecuencia de este primer choque, la circulación se vio parcialmente obstruida, lo que derivó en un segundo accidente metros más adelante. En este nuevo percance, un automóvil MG GT modelo 2023, color negro, conducido por Luis Fernando García Triana, no logró guardar la distancia de seguridad y terminó chocando por alcance contra un Fiat Argo modelo 2021, color azul, manejado por Juan Elizalde Medina.

Ambos hechos ocurrieron en cuestión de minutos, lo que generó confusión entre los automovilistas que transitaban por la zona, obligando a los oficiales municipales a intervenir de inmediato para abanderar el área, evitar otro accidente y restablecer el flujo vehicular.

Afortunadamente, en ninguno de los dos percances se reportaron personas lesionadas, sin embargo, los daños materiales fueron considerables en las unidades involucradas. Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.