Cobrador de Elektra resulta lesionado tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un cobrador de Elektra resultó lesionado la noche de ayer, tras ser embestido por una camioneta mientras circulaba en su motocicleta por calles de la Zona Centro, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Jesús Silva y Venustiano Carranza, donde Hervey Sauceda Sosa, de 39 años, se desplazaba en una motocicleta Italika modelo 2026, color blanco, rotulada al servicio de la empresa de cobranza. Según los informes iniciales, el trabajador tenía la preferencia al avanzar cuando fue sorprendido por el otro vehículo.

Como presunto responsable fue identificado Guillermo Gerardo Acosta, de 55 años, quien manejaba una camioneta Ford Ranger modelo 1985, color rojo. Se informó que el conductor transitaba por la calle Venustiano Carranza y, al llegar al cruce con Jesús Silva, no respetó la luz preferencial del semáforo, quitándole el derecho de paso al motociclista.

El impacto fue tan fuerte que el cobrador salió proyectado y cayó violentamente al pavimento, quedando tendido a un costado de la vialidad con diversas lesiones. Automovilistas y peatones que presenciaron el choque solicitaron de inmediato el apoyo al número de emergencias 911.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a la Clínica 7, donde quedó bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como estable.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, mientras que el conductor de la camioneta permaneció en el lugar durante las diligencias. El percance provocó congestión vial momentánea en el primer cuadro de la ciudad.