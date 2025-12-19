Motociclista resulta lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista resultó lesionado y con daños económicos por cubrir luego de protagonizar un accidente vial la mañana de ayer sobre la avenida Deportivo, en la colonia Guadalupe, tras no guardar la distancia adecuada y terminar impactándose contra un automóvil que circulaba delante de él.

El percance se registró alrededor de las 08:30 horas, cuando Brayan Alexis Elizondo González se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika color negro con dirección al poniente.

Al aproximarse al cruce con la avenida Brasil, el joven no logró frenar a tiempo y se estrelló contra la parte trasera de un Dodge Avenger color gris.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado, sufriendo diversos golpes en distintas partes del cuerpo, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Debido a las lesiones presentadas, los socorristas determinaron trasladarlo a un hospital para una valoración médica más completa. A pesar de lo aparatoso del choque, su estado de salud fue reportado como estable, quedando bajo observación para descartar posibles complicaciones.

El conductor del automóvil fue identificado como Germán Alonso Silva Canales de 25 años, resultó ileso, aunque su vehículo presentó daños materiales considerables a consecuencia del golpe.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente. Tras las diligencias, se determinó que el motociclista fue el presunto responsable del accidente, por lo que además de las lesiones, deberá responder por los daños ocasionados al automóvil.