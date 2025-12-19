Feria del Cohete en Castaños: decomiso de pirotecnia por falta de permisos

CASTAÑOS, COAHUILA.- En medio de versiones encontradas sobre la expedición de permisos, la Feria del Cohete instalada en el municipio de Castaños fue decomisada por autoridades federales y estatales, luego de que se detectara la falta de un documento, a pesar de que Protección Civil había verificado previamente el lugar y confirmado que sí se contaba con una autorización.

Fernando Orta, encargado de Protección Civil en la región centro, informó que el aseguramiento de cerca de 20 toneladas de pirotecnia se debió a una irregularidad en la documentación del propietario, lo que derivó en el desalojo del área y la detención del encargado, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

No obstante, reconoció que en la entidad no se están otorgando permisos para la venta de pirotecnia, lo que generó confusión sobre la validez de la autorización presentada. "Nosotros estamos en coordinación con el gobernador para mantener la seguridad de la ciudadanía, desconozco cuál documento le faltaba. Ellos se manejan con permisos de Sedena, que es quien mantiene esa responsabilidad de los explosivos, y nosotros nos coordinamos con ellos para verificar que cumpla con lo que se les indica", señaló.

El funcionario explicó que, al momento del operativo, los puestos aún no estaban completamente instalados y que, en una revisión previa, Protección Civil había constatado que se contaba con permiso. Asimismo, afirmó que tras la inspección del área no se detectaron riesgos, ya que no existía población cercana al sitio.

Durante un recorrido realizado por el periódico La Voz, se observó que había espacio suficiente entre los puestos de madera, además de bidones de agua y tanques con tierra para atender cualquier eventualidad. "Desconozco entonces cuál fue el motivo del decomiso", reiteró Orta.

Finalmente, el encargado de Protección Civil estatal subrayó que, aunque algunos vendedores puedan presentar documentación, en Coahuila no se están otorgando permisos para la comercialización de pirotecnia, por lo que se actuará contra cualquier persona que incurra en esta práctica, ya sea de manera presencial o a través de redes sociales.