Accidente de vehículo deja dos lesionados en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Dos personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban salió de la carretera Monclova-Piedras Negras y terminó impactado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El accidente ocurrió alrededor de las 14:43 horas de este martes 29 de septiembre, a la altura del kilómetro 88, después del ejido El Sauz, donde se movilizaron cuerpos de emergencia tras recibir el reporte de un vehículo fuera del camino.

De acuerdo con información de Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas, en el automóvil viajaban tres personas. Una mujer y un hombre recibieron atención prehospitalaria debido a golpes en distintas partes del cuerpo y dolor en la región cervical.

Uno de los lesionados fue identificado como Alfredo Chávez, de 59 años, originario de Ciudad Acuña. El hombre fue valorado inicialmente en el lugar, donde se encontraba consciente y orientado.

Sin embargo, posteriormente presentó náuseas y un aumento en el dolor de cabeza, por lo que los paramédicos determinaron trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo atención médica.

De manera preliminar, el conductor manifestó que una camioneta presuntamente lo habría sacado del camino, situación que provocó que perdiera el control del vehículo.

Esta versión quedó sujeta a la investigación y al peritaje de las autoridades correspondientes.

Tras abandonar la carpeta asfáltica, el automóvil atravesó una cerca y terminó contra un poste de madera perteneciente a la CFE, infraestructura que también resultó dañada.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al sitio para brindar asistencia, atender a los lesionados y tomar conocimiento del accidente.