Movilización policiaca en Saltillo tras hallazgo de mujer sin vida

SALTILLO, Coah.- Una mujer fue localizada sin vida dentro de un departamento de Voel Residencial, situación que provocó una movilización de corporaciones policiacas durante la noche de este martes.

El reporte movilizó a elementos de seguridad hasta el complejo habitacional ubicado en el cruce del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y Rufino Tamayo, en Saltillo.

A su llegada, los agentes establecieron presencia en el sector y atendieron el reporte relacionado con el hallazgo de la mujer.

El inmueble quedó bajo resguardo y atención de las autoridades, mientras se desarrollaban las primeras diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tampoco se habían establecido públicamente las causas del fallecimiento, por lo que esos datos permanecían pendientes de las investigaciones correspondientes.

La movilización policiaca generó expectación entre habitantes del complejo residencial y personas que se encontraban en los alrededores.

Las autoridades investigadoras deberán determinar, mediante las diligencias correspondientes, qué ocurrió y bajo qué circunstancias se registró la muerte.

El caso permanecía bajo investigación durante la noche, mientras las corporaciones mantenían presencia en el sector y continuaban con las actuaciones correspondientes.