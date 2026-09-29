Saltillo: Dos muertes en diferentes colonias generan preocupación

SALTILLO, Coah.- Dos personas fueron localizadas sin vida este martes en distintos domicilios de Saltillo, en hechos que movilizaron a cuerpos de emergencia y agentes de la Fiscalía General del Estado.

El primer caso ocurrió durante la mañana en la colonia Santa Teresa, donde un joven de 26 años, identificado como Ángel N, fue encontrado sin vida dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Insurgentes, casi en el cruce con Felipe Berriozábal.

Un familiar solicitó auxilio mediante el número de emergencias 911. Al llegar al inmueble, paramédicos confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Horas más tarde, durante la tarde, se reportó un segundo fallecimiento en la colonia San José.

En un domicilio situado entre las calles San Pablo y San Clemente fue localizado sin vida un adolescente de 14 años, identificado como Leonel Santiago N.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el menor enfrentaba problemas de ansiedad y depresión. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias precisas de su fallecimiento.

En ambos casos, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a los domicilios para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de los lugares, mientras que, una vez concluidas las primeras actuaciones, las autoridades ordenaron el traslado de ambos cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

En las instalaciones forenses serían practicadas las necropsias de ley, como parte de los procedimientos ministeriales para determinar las causas de cada fallecimiento.

Los dos hechos fueron atendidos de manera independiente y quedaron bajo investigación de las autoridades ministeriales, que deberán establecer oficialmente las circunstancias de cada caso.