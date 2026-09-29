Refuerzan seguridad pública en tiendas de conveniencia: Monclova

MONCLOVA, Coah.- La presencia de elementos de Seguridad Pública fue reforzada en tiendas de conveniencia de la ciudad, luego de los recientes atracos registrados en distintos sectores.

El operativo inició la tarde de ayer, cuando policías municipales realizaron recorridos preventivos en establecimientos comerciales de la colonia Azteca.

Uno de los puntos vigilados fue una tienda ubicada en el cruce de las calles Xóchitl y Tollan, donde los oficiales efectuaron un recorrido de inspección como parte del dispositivo implementado para prevenir nuevos hechos delictivos.

Durante la vigilancia, personal del sector reportó la presencia de una persona considerada sospechosa dentro del establecimiento, situación que motivó la intervención preventiva de los agentes municipales.

Los oficiales acudieron al sitio y realizaron el rondín correspondiente, además de mantener presencia en los alrededores de la tienda.

Una vez concluida la vigilancia en ese establecimiento, los elementos municipales continuaron con los recorridos preventivos en otras tiendas de conveniencia ubicadas en el mismo sector.

El dispositivo busca mantener una mayor presencia policial en estos establecimientos y atender de manera preventiva cualquier reporte relacionado con personas sospechosas o posibles hechos delictivos.

Los recorridos se extendieron por distintos puntos comerciales de la zona, como parte de las acciones de vigilancia implementadas por Seguridad Pública.

La corporación mantuvo a sus elementos en los establecimientos contemplados dentro del recorrido, luego de los atracos registrados recientemente en la ciudad.