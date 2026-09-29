Bomberos y Protección Civil controlan fuga de gas LP en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una fuga de gas LP registrada en un domicilio de la colonia 21 de Marzo movilizó durante la noche del martes a elementos de Bomberos Monclova y Protección Civil.

El reporte fue recibido después de que vecinos de las calles 44 y 4 detectaran un intenso olor a gas y alertaran a los cuerpos de emergencia sobre el escape proveniente de un cilindro.

Ante el riesgo que representaba la fuga, elementos de Bomberos Monclova acudieron al sitio para controlar la situación y realizar las maniobras necesarias para contener el escape.

La presencia del fuerte olor generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes solicitaron oportunamente la intervención de los cuerpos de rescate.

Los bomberos trabajaron en el cilindro para detener la fuga y evitar que el incidente derivara en una emergencia mayor dentro de la zona habitacional.

Al lugar también acudió personal de Protección Civil, cuyos elementos tomaron conocimiento del hecho y efectuaron la revisión correspondiente.

Tras la intervención de los cuerpos de emergencia, la situación quedó bajo control.

En la información proporcionada no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

La movilización se concentró en el punto señalado por los vecinos, mientras los elementos de emergencia realizaban las labores correspondientes para controlar el escape y verificar las condiciones del lugar.

El incidente mantuvo en alerta durante varios minutos a habitantes de la colonia 21 de Marzo, quienes reportaron la fuga al percibir el intenso olor a gas.

La atención oportuna de los cuerpos de emergencia permitió controlar el riesgo sin que se informara de personas afectadas.