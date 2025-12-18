Accidente de Alondra Álvarez causa daños en tienda Mamá Lucha

MONCLOVA, COAH. — Un accidente vial sorprendió a los clientes de la tienda de ´Mamá Lucha´, localizada en el Fraccionamiento Carranza, luego que una conductora, al quedarse sin frenos, terminara impactando un vehículo estacionado y dos carritos de supermercado. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí causó daños materiales que fueron evaluados en varios miles de pesos.

El percance ocurrió cuando Alondra Juliet Álvarez Huerta, de 36 años, residente de la colonia Libertad, al intentar salir del estacionamiento, se percató de que los frenos de su camioneta Nissan Titán color blanco no respondían.

Tras realizar sus compras, incluida una dotación de 24 cervezas, Álvarez comenzó a mover su vehículo hacia la salida del establecimiento, ubicado en el bulevar Pape, cuando la falla mecánica hizo imposible frenar a tiempo.

Asustada, intentó frenar la marcha utilizando algún obstáculo, pero terminó colisionando la parte trasera de un Nissan Versa que estaba estacionado correctamente. Este vehículo pertenece a Francisco Javier Valencia González, quien no se encontraba en el lugar al momento del accidente.

El impacto contra el Versa hizo que la camioneta girara y se proyectara hacia la derecha, causando daños a dos carritos de supermercado antes de estrellarse contra la barda de la tienda, lo que finalmente detuvo su marcha descontrolada.

Elementos de Control de Accidentes y autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente. La camioneta fue asegurada y remolcada, y se determinó que la causa del accidente fue una falla mecánica en el sistema de frenos.

El incidente, aunque sin víctimas, generó cuantiosos daños materiales, lo que obligó a la intervención de las autoridades para asegurar que los responsables del mantenimiento del vehículo sean los encargados de reparar los daños causados.