Hombre es golpeado y abandonado en Monclova por un pulidor

MONCLOVA, COAH.— Un violento ataque motivado por un conflicto relacionado con un pulidor dejó como saldo a un hombre agredido y abandonado en un predio baldío de la colonia Loma Linda.

La madrugada de ayer, dos sujetos identificados como "El Jordán" y "El Mando" golpearon a Óscar Nicolás, de 32 años, dejándolo amarrado y tirado en el lugar. Afortunadamente, la víctima logró liberarse por sus propios medios y pedir ayuda tras el brutal ataque.

De acuerdo con el relato de la víctima, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando los agresores se presentaron en su domicilio de manera violenta, tocando con insistencia la puerta.

Al abrir, comenzaron a acusarlo de haberse apoderado de un pulidor, exigiendo que lo devolviera inmediatamente, todo esto bajo constantes amenazas de violencia. Óscar Nicolás intentó explicar que no había tomado el pulidor, pero los agresores no le dieron oportunidad y, en su lugar, lo tomaron por la fuerza.

Lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron a un predio ubicado en las afueras de la colonia, donde lo golpearon brutalmente.

Tras la golpiza, los agresores amarraron las manos de Óscar y lo dejaron abandonado en el terreno baldío antes de huir del lugar. A pesar de las lesiones y el miedo, el hombre logró desatarse y escapar, corriendo hasta llegar a la colonia Colinas de Santiago, donde solicitó ayuda a un velador en la calle Las Lanchas.

El velador, al ver el estado en que se encontraba la víctima, rápidamente notificó a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para entrevistarse con Óscar Nicolás, quien se negó a recibir atención médica.

A pesar de las evidentes señales de agresión, el afectado decidió regresar a su domicilio sin asistencia médica, visiblemente alterado por el traumático incidente. Las autoridades tomaron conocimiento del ataque, el cual parece estar relacionado con un conflicto personal por un pulidor. A pesar de la gravedad de la agresión, los responsables aún no han sido detenidos, y las investigaciones continúan para dar con el paradero de "El Jordán" y "El Mando".