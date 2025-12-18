Fiscalía de Monclova reporta incremento en órdenes de aprehensión

MONCLOVA, COAH. — Durante la mañana de este jueves, en el marco de la reunión del Consejo Municipal de Seguridad, se presentaron avances significativos por parte de la Fiscalía en la Región Centro, los cuales son el resultado de un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. La sesión contó con la presencia del Delegado Regional, Maestro Miguel Ángel Medina Torres, y el Comandante Roberto Torres, quien lidera la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Según los datos proporcionados, el trabajo de la Fiscalía ha sido clave en la atención al rezago que se heredó a inicios de 2025. Un ejemplo claro de este avance es el incremento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión. En todo el año 2024, se ejecutaron 386 órdenes, mientras que, en lo que va del presente año, ya se han cumplimentado 1,003, lo que representa un impresionante aumento del 260 por ciento.

Este significativo avance no solo refleja la eficacia de la estrategia y la dirección institucional de la Fiscalía, sino también el esfuerzo constante de los oficiales de la AIC y la estrecha colaboración entre las diferentes esferas de gobierno. La Región Centro y Desierto, bajo este enfoque coordinado, se ha consolidado como la más eficiente en la ejecución de órdenes de aprehensión en el estado.

Los resultados presentados en esta reunión son un testimonio del compromiso y trabajo arduo por parte de las autoridades, quienes continúan con el objetivo de garantizar la seguridad y justicia para los habitantes de la región.

El Comandante Roberto Torres, al frente de la AIC, ha destacado por su labor en la implementación de estrategias efectivas para el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

La colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha permitido que la Región Centro se mantenga como la más eficiente en el cumplimiento de órdenes de aprehensión en el estado.